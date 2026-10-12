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Генич сделал прогноз на «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: «Футбол будет не самый веселый и не самый результативный»

Генич сделал прогноз на «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: «Футбол будет не самый веселый и не самый результативный»

Известный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

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