И таким непосильным бывает наследство

Прекратить с ним все общения.А Альбине совсем как мать, носится с этим подонком.

У меня дядя без мамы 7 лет протянул. До кахексии дошёл.

Нина

выросло чудо - паразит... так и остался для матери ребёнком. Эх, мамы...любите -то любите, но вы ведь не бессмертны, а не научили, как дитю потом без вашей опеки жить.