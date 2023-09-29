Умерла Анна Павловна. Всегда тяжело близким, хоть какой возраст возьми. Ей почти 90, а горе детей невероятное.
И таким непосильным бывает наследство
Комментарии
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Элеонора Коган
Прекратить с ним все общения.А Альбине совсем как мать, носится с этим подонком.
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9 час.
Владимир Петров
У меня дядя без мамы 7 лет протянул. До кахексии дошёл.
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8 час.
Нина
выросло чудо - паразит... так и остался для матери ребёнком. Эх, мамы...любите -то любите, но вы ведь не бессмертны, а не научили, как дитю потом без вашей опеки жить.
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8 час.
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