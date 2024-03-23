Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в "Крокус Сити Холл"

Глава ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, которые участвовали в теракте в "Крокус Сити Холле" вечером, 22 марта.
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