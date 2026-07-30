Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что переход в московский клуб Максима Бориско станет проверкой для Владислава Торопа, который был основным голкипером армейцев в отсутствие Игоря Акинфеева.
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