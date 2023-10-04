Опубликованы данные по смертности за сентябрь 2023 года в Новосибирской области

Смертность, по официальным данным, в первый месяц осени превысила рождаемость.Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику по смертности и рождаемости в регионе за сентябрь текущего года.
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