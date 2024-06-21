Эксперт Роскачества Вяльшина: досрочная выплата кредита может навредить заемщику

Досрочное погашение кредита в некоторых случаях может навредить. Для банков выгоднее клиенты, которые выплачивают кредит строго по графику, поэтому досрочные платежи могут испортить кредитную историю, из-за чего в следующих раз банк откажет в кредите, объяснила RT руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.
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