Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 316 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина
    ❤🙏❤🙏❤🙏❤Минобороны: три Б...
  • Владимир Алтайцев
    Почему  автор не сказал - кто командовал  Западным  фронтом  до Ерёменко?  А  был это Павлов, предатель, на  совести ...Минобороны рассек...
  • Сергей Андросов
    Чтобы узнать кто к этому причастен из УФСИНаShot: участвовавш...

Эксперт Роскачества Вяльшина: досрочная выплата кредита может навредить заемщику

Эксперт Роскачества Вяльшина: досрочная выплата кредита может навредить заемщику

Досрочное погашение кредита в некоторых случаях может навредить. Для банков выгоднее клиенты, которые выплачивают кредит строго по графику, поэтому досрочные платежи могут испортить кредитную историю, из-за чего в следующих раз банк откажет в кредите, объяснила RT руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх