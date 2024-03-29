Русские пограничники мешают Пашиняну встретить турок с распростертыми объятиями. Чем чреват для России уход с армянской границы.

Стефания Новак

Все очень просто, если бы мы действовали в Украинском конфликте действовали более жестче , тогда и бывшие республики вели себя тише И нам нужна ПОБЕДА в СВО и тогда все остальные потянулись к России. А так мы наша мягкость и пока нет особых действий и поэтому так к кам относятся все Республики с сомнениями. Нужа ПОБЕДА в СВО!