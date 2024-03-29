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Русские пограничники мешают Пашиняну встретить турок с распростертыми объятиями. Чем чреват для России уход с армянской границы.

Русские пограничники мешают Пашиняну встретить турок с распростертыми объятиями. Чем чреват для России уход с армянской границы.

Сегодня 360 прочитали «По нашей оценке, Армения сегодня без поддержки России не в состоянии самостоятельно защитить армяно-турецкую государственную границу, сохранить ее непреступной», — говорится в заявлении армянского Союза офицеров запаса Службы нацбезопасности страны, опубликованном на странице организации в соцсети.

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Комментарии
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Стефания Новак
Все очень просто, если бы мы действовали в Украинском конфликте действовали более жестче , тогда и бывшие республики вели себя тише И нам нужна ПОБЕДА в СВО и тогда все остальные потянулись к России. А так мы наша мягкость и пока нет особых действий и поэтому так к кам относятся все Республики с сомнениями. Нужа ПОБЕДА в СВО!
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