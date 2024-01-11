Глава ЦИК России Памфилова: в президентской кампании сейчас участвуют 11 человек

В президентской кампании в настоящий момент принимают участие 11 человек. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступила председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова.
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