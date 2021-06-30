О добровольном уходе Путина – инфа из первых рук

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаО добровольном уходе Путина – инфа из первых рукФото © Kremlin.ruНет, это не сладкозвучные трели профессора Соловья – он в последнее время как-то вовсе пропал с радаров.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalija OsmininaКонечно же!!!)))) В переломный момент Отечественной, когда немцы подходили к Москве, Сталин вдруг сказал: "А на фига мне генералиссимовать. Пойду ка я отдохну". АНАЛгин подтверждает диагноз каждой своей статьей- дебильная тварина.Василий ЛосевВы на ютуб почаще заходите, там узнаете такое, что все сомнения исчезнуть. Линию смотрели вчера? и как Вам наш лидер внешне выглядит, а уж не говорю об ответах.Комментировать
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