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О добровольном уходе Путина – инфа из первых рук

О добровольном уходе Путина – инфа из первых рук

Фото © Kremlin.ruНет, это не сладкозвучные трели профессора Соловья – он в последнее время как-то вовсе пропал с радаров.

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Natalija Osminina
Конечно же!!!)))) В переломный момент Отечественной, когда немцы подходили к Москве, Сталин вдруг сказал: "А на фига мне генералиссимовать. Пойду ка я отдохну". АНАЛгин подтверждает диагноз каждой своей статьей- дебильная тварина.
Василий Лосев
Вы на ютуб почаще заходите, там узнаете такое, что все сомнения исчезнуть. Линию смотрели вчера? и как Вам наш лидер внешне выглядит, а уж не говорю об ответах.

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