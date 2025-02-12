Юрист Овцынова заявила об автоматизации запроса данных при наследовании

Адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Татьяна Овцынова сообщила агентству «Прайм», что обновленный порядок вхождения в наследство, вступивший в силу в феврале, делает эту процедуру проще и прозрачнее.