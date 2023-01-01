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Широков о российском футболе: «Нужно вернуться в европейскую систему координат, вопросов не должно быть»

Роман Широков считает, что России нужно вернуться в европейскую систему. Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА и сборной России выступил с новогодними пожеланиями.

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