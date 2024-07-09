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Врач Жихарева: скандалы из-за провала на экзамене могут обернуться для ребенка депрессией

Врач Жихарева: скандалы из-за провала на экзамене могут обернуться для ребенка депрессией

Психотерапевт Олеся Жихарева рассказала, почему нельзя ругать ребенка за провалы на экзаменах. Данные методы воспитания способны обернуться для ребенка психическими расстройствами, отметила эксперт в беседе с «Ридусом».

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