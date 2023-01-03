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450 тысяч зрителей в среднем смотрели игры испанской медиалиги. Только матчи «Барсы» и «Реала» привлекли больший интерес в 15-м туре Примеры

Испанский медиафутбольный турнир привлек большой интерес аудитории. Первые матчи Кингс Лиги, основателем которой является Жерар Пике, прошли 1 января.

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