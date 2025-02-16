Что такое крошка-маникюр: 5 милых идей нейл-дизайна с миниатюрными рисунками Алёна Юрьева Если ты придерживаешься минимализма, но хочешь добавить немного изюминки своему маникюру, то крошечные рисунки — идеальный вариант для тебя! Такой маникюр выглядит невероятно аккуратно, но в то же время стильно и современно.