Что такое крошка-маникюр: 5 милых идей нейл-дизайна с миниатюрными рисунками Алёна Юрьева Если ты придерживаешься минимализма, но хочешь добавить немного изюминки своему маникюру, то крошечные рисунки — идеальный вариант для тебя! Такой маникюр выглядит невероятно аккуратно, но в то же время стильно и современно.
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