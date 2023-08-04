Разведка доложила: в ближайшие дни Киев заставят отказаться от требований к России

лина любимцева

Этот весь народ на майданах и т.д. был завезен из Западной Украины. И в Киев, и в Одессу... одесситы писали, когда еще интернет был заблокирован по приказу Порошенко, что у них там навезли этих западэнцив, никто из них не работает, весь день ходят по Одессе. изображают из себя "одесситов"... Но были вполне узнаваемы и по польско-украинскому говору.... Скорее всего за это им кто-то платил... А жили они в Домах отдыха и в санаториях в Одесской области, рядом с Одессой... Из каждый вечер увозили туда, там они ночевали, а утром привозили... они же и людей сожгли в Доме профсоюза 2 мая 2014 года...