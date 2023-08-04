Театр абсурда

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Разведка доложила: в ближайшие дни Киев заставят отказаться от требований к России

Разведка доложила: в ближайшие дни Киев заставят отказаться от требований к России

Запад готовит мирный план по урегулированию украинского конфликта из-за поражения войск киевского режима.

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Комментарии
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лина любимцева
НИКАКИХ мирных планов!! Еще не взяты Одесса, Харьков и Киев!!
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5 час.
лина любимцева
Этот весь народ на майданах и т.д. был завезен из Западной Украины. И в  Киев, и в Одессу... одесситы писали, когда еще интернет был заблокирован по приказу Порошенко, что у них там навезли этих западэнцив, никто  из них не работает, весь день ходят по Одессе. изображают из себя &quot;одесситов&quot;... Но были вполне узнаваемы и по польско-украинскому говору.... Скорее всего за это им кто-то платил... А жили они в  Домах отдыха и в санаториях  в Одесской области, рядом с Одессой... Из каждый вечер увозили туда, там они ночевали, а утром привозили... они же и людей сожгли в Доме профсоюза 2 мая 2014 года...
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5 час.
лл
лина любимцева
ДА!! ТОЛЬКО ТАК!!!... Только КАПИТУЛЯЦИЯ!!
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5 час.

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