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Спички - не игрушка

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Избившие русскую Соню азербайджанцы решили запугать русских половым органом и отказались платить по долгам

Избившие русскую Соню азербайджанцы решили запугать русских половым органом и отказались платить по долгам

История об истязателях русской сироты Сонечки получила продолжение. Члены семьи азербайджанцев из Нижнего Тагила, которые были замешаны в скандале, оказались не только драчунами, но и злостными неплательщиками.

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