Один из 45 украинских дронов был сбит ПВО над Липецкой областью

Российские системы ПВО в ночь на 26 апреля 2025 года отразили очередную атаку беспилотников. По данным Минобороны РФ, над приграничными и внутренними областями страны за несколько часов было нейтрализовано 45 украинских БПЛА самолётного типа.
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