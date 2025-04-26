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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

Один из 45 украинских дронов был сбит ПВО над Липецкой областью

Один из 45 украинских дронов был сбит ПВО над Липецкой областью

Российские системы ПВО в ночь на 26 апреля 2025 года отразили очередную атаку беспилотников. По данным Минобороны РФ, над приграничными и внутренними областями страны за несколько часов было нейтрализовано 45 украинских БПЛА самолётного типа.

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