На строящемся Амурском газохимическом комплексе произошёл пожар. Возгорание началось на объектах, которые сейчас находятся в режиме пусконаладки и готовятся к официальному запуску, сообщили на предприятии.
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