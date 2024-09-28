«Билет на убийство цвета сердца» — аниме о временах, когда в Японии пиарили внутренний туризм

Всем неравнодушным к детективным историям о школьниках приготовить блокноты: сегодня аниме-канал «Покебол с предсказанием» приглашает в путешествие по Японии 1970-х, когда национальная железнодорожная компания поощряла одиночные поездки внутри страны.