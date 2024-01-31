Сотовым операторам упростили шеринг 3G. Теперь им будет проще переводить частоты в LTE

Госкомиссия по радиочастотам Минцифры упростила порядок совместного использования сотовыми операторами частот в стандарте связи 3GКак сообщает «Коммерсантъ», комиссия упростила порядок шеринга частот, выделенных для стандарта связи 3G (UMTS) — теперь операторы смогут совместно использовать частоты 880-890 МГц, 925-935 МГц, 890-915 МГц, 935-960 МГц, 1920-1980 МГц, 2010-2025 МГц и 2110-2170 МГц без оформления отдельных разрешений при условии соответствия технических характеристик радиоэлектронных средств.
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