Digitalocean.ru
Глубина ТеченияФауна
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Digitalocean.ru

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • F I
    трындец нежданно подкрался....Биометрия возьмет...
  • Елена Борисова
    Ерунда! Всё открывается!«Госуслуги» перес...
  • Константин Самарин
    М-дя... ни дай бог кто-то гороха поест передд пронюхиванием.Колонки передают ...

Сотовым операторам упростили шеринг 3G. Теперь им будет проще переводить частоты в LTE

Сотовым операторам упростили шеринг 3G. Теперь им будет проще переводить частоты в LTE

Госкомиссия по радиочастотам Минцифры упростила порядок совместного использования сотовыми операторами частот в стандарте связи 3GКак сообщает «Коммерсантъ», комиссия упростила порядок шеринга частот, выделенных для стандарта связи 3G (UMTS) — теперь операторы смогут совместно использовать частоты 880-890 МГц, 925-935 МГц, 890-915 МГц, 935-960 МГц, 1920-1980 МГц, 2010-2025 МГц и 2110-2170 МГц без оформления отдельных разрешений при условии соответствия технических характеристик радиоэлектронных средств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх