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Деревянные сараи загорелись рядом с жилыми домами в Уссурийске

Деревянные сараи загорелись рядом с жилыми домами в Уссурийске

Уссурийские пожарные потушили несколько сараев в районе МРО. Ситуация была опасна тем, что рядом находились частные жилые дома, сообщает ИА UssurMedia.

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