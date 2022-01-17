Деревянные сараи загорелись рядом с жилыми домами в Уссурийске

Уссурийские пожарные потушили несколько сараев в районе МРО. Ситуация была опасна тем, что рядом находились частные жилые дома, сообщает ИА UssurMedia.
Популярные статьи
- В Севастополь прибыл новейший корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов»
- В ходе учения в Калининградской области военные инженеры Балтийского флота обеспечили проход танков через болото и минные поля
- В Подмосковье связисты гвардейской танковой армии ЗВО настроили канал связи при работе источника помех
Свежие комментарии