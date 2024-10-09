В Феодосии из-за пожара на нефтебазе эвакуировали еще более 80 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Более 1,1 тысячи жителей Феодосии эвакуированы из районов, расположенных рядом с горящей нефтебазой, из них 129 находятся в пунктах временного размещения, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в Telegram-канале.