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Регионы России

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Бывший главный командующий ВС Армении Норат Тер-Григорьянц отказался от армянского гражданства

Бывший главный командующий ВС Армении Норат Тер-Григорьянц отказался от армянского гражданства

По словам Тер-Григорьянца, к власти в республике пришли силы, которые, по его мнению, предали свой народ и способствуют его уничтожению при содействии Турции.

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