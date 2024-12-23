В Туле провели встречу с пострадавшими от действий компании «Ё-Хаус»

В Туле прошла встреча с пострадавшими от незаконных действий компании «Ё-Хаус». Помимо пострадавших в ней также принимали участие члены правительства, представители Сбербанка и сотрудники правоохранительных органов.
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