То, что сны могут предсказывать некие события — факт очень спорный. А вот то, что в сновидениях отражаются процессы, происходящие с нами в настоящее время, доказано наукой.
Что означают наши сны — психотерапевт раскрывает тайны подсознания
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Вот знак *0*...Его можно понять и как букву *0* в русском языке , и как *ноль* в математике... А еще в древнем пиктографическом письме древних египтян знак *0* обозначал *солнце*... Вывод : любой знак можно наделить ЛЮБЫМ ЗНАЧЕНИЕМ... Так и наши сны ... Если сны наделять выдуманными неоднозначными значениями, - тогда сны вообще никакого значения не имеют...Кроме тех , которые мы сами для себя придумали...
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