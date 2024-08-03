Что означают наши сны — психотерапевт раскрывает тайны подсознания

ВА

Владимир Акулов

Вот знак *0*...Его можно понять и как букву *0* в русском языке , и как *ноль* в математике... А еще в древнем пиктографическом письме древних египтян знак *0* обозначал *солнце*... Вывод : любой знак можно наделить ЛЮБЫМ ЗНАЧЕНИЕМ... Так и наши сны ... Если сны наделять выдуманными неоднозначными значениями, - тогда сны вообще никакого значения не имеют...Кроме тех , которые мы сами для себя придумали...