На МедиаСаммите-2022 ограсили состав жюри нового сезона Премии им. Арсеньева

На МедиаСаммите-2022 ограсили состав жюри нового сезона Премии им. Арсеньева

На площадке Дальневосточного МедиаСаммита-2022 (12+) в рамках форума "ProДФО-Владивосток" (12+) 9 июня состоялся круглый стол Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" им.

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