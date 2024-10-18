Латвийские власти запретили въезд дизайнеру Лебедеву и юмористу Пономаренко

Власти Латвии приняли решение запретить въезд в страну дизайнеру Артемию Лебедеву и юмористу Валерию Пономаренко, их включили в список нежелательных для республики лиц, сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в своем аккаунте в социальной сети Х*.