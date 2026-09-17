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Жилому корпусу Офицерской воздухоплавательной школы вернут исторический облик

Жилому корпусу Офицерской воздухоплавательной школы вернут исторический облик

Как сообщили в пресс-службе Смольного, жилой корпус Офицерской воздухоплавательной школы на Парковой улице в Московском районе передан инвестору для восстановления по программе "Рубль за метр".

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