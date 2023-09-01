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Чемпионат Испании. «Сельта» в гостях у «Альмерии», «Реал» и «Барса» проведут матчи в выходные

Чемпионат Испании. «Сельта» в гостях у «Альмерии», «Реал» и «Барса» проведут матчи в выходные

В субботу «Сосьедад» Арсена Захаряна будет противостоять «Гранаде», «Реал» примет «Хетафе». В воскресенье «Атлетико» встретится дома с «Севильей», «Барселона» сыграет на выезде с «Осасуной».

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