С 1 сентября у некоторых астраханцев в квитанциях за ЖКХ добавится новая строка

С 1 сентября 2022 года вступят в силу изменения в п. 40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года.