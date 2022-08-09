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С 1 сентября у некоторых астраханцев в квитанциях за ЖКХ добавится новая строка

С 1 сентября у некоторых астраханцев в квитанциях за ЖКХ добавится новая строка

С 1 сентября 2022 года вступят в силу изменения в п. 40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года.

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