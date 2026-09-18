SpaceX закрывает программу Dragon. NASA придется летать на проблемном Starliner

SpaceX начала публично подтверждать планы по сворачиванию программы Dragon, несмотря на то что пилотируемые полеты корабля начались всего около шести лет назад.
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