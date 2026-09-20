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Царьград

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МВД разрешило изменять подпись без замены паспорта

МВД разрешило изменять подпись без замены паспорта

МВД России заявило, что для русских, изменивших личную подпись, новый паспорт не требуется. При физической невозможности поставить подпись в документе ставится прочерк.

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