МВД разрешило изменять подпись без замены паспорта

МВД России заявило, что для русских, изменивших личную подпись, новый паспорт не требуется. При физической невозможности поставить подпись в документе ставится прочерк.
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Русские? А другие национальности в стороне?
ИИ статейки теперь пишет?