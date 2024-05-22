Кушанашвили прошелся по внешности Надежды Бабкиной и Маши Распутиной

Кушанашвили заявил, что видел настоящую внешность Надежды Бабкиной и Маши Распутиной Отар Кушанашвили высказался о внешности российских певиц и пристыдил актера Никиту Кологривого за то, что он не стесняется осуждать умерших российских актеров.
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