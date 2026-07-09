Премьер Чехии: Страна не будет выделять средства для Украины из своего бюджета Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что его страна не буде.
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Премьер Чехии: Страна не будет выделять средства для Украины из своего бюджета Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что его страна не буде.
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