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Премьер Чехии: Страна не будет выделять средства для Украины из своего бюджета

Премьер Чехии: Страна не будет выделять средства для Украины из своего бюджета Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что его страна не буде.

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