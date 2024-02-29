Нейросеть реконструировала лицо Рамсеса II по мумии

Рамсес II, также известный как Рамсес Великий, был третьим фараоном девятнадцатой династии Египта. Его часто считают величайшим, самым знаменитым и могущественным фараоном Нового Царства, самого могущественного периода Древнего Египта.
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