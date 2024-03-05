Крымский мост открыт для движения транспорта

Движение по Крымскому мосту восстановлено после ночной остановки, которая продлилась более 8 часов. Об этом сообщает телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация», освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.
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