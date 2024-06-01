Домнина призналась, что Костомаров смеется над шутками про ампутации

Оксана Домнина, супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова, на YouTube-канале "Бес Комментариев" в разговоре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой рассказала, кто первый стал шутить над ее супругом после перенесенных операций по ампутации конечностей.