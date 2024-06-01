Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Заварухина
    Муфтий Чечни знает о чем пишет, Чеченская Республика прошла , испытала на собственной, так сказать «шкуре». У нас хот...Исламовед Силанть...
  • Роза Семиренко
    Вот тебе иДжигурда! А мы его считали слегка не адекватным человеком?! А случилась беда, и все проявились, душа прояви...Джигурда заявил, ...
  • Влад Владимиров
    Очевидное до идиотов  доходит всегда с опозданием... Поэтому такие казусы мы часто наблюдаем у пиндосов. Они же дово...Полковник ВС США ...

Домнина призналась, что Костомаров смеется над шутками про ампутации

Домнина призналась, что Костомаров смеется над шутками про ампутации

Оксана Домнина, супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова, на YouTube-канале "Бес Комментариев" в разговоре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой рассказала, кто первый стал шутить над ее супругом после перенесенных операций по ампутации конечностей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх