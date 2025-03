Nifty Futures Short Setup – Targeting 23,561-23,539 S&P CNX NIFTY INDEX FUTURES NSE:NIFTY1! Anany_shringi Nifty Futures Short Setup – Targeting 23,561-23,539 Trade Setup: Entry Zone: here Target: 23,561 – 23,390 Exit Zone (Invalidation): Above 23,765 Trade Rationale: Rejection from resistance Weak momentum signals further downside Ideal for intraday or short-term traders Watch for confirmation before entry! #Nifty #NiftyFutures #StockMarket #TradingSetup #PriceAction #TechnicalAnalysis #IntradayTrading #NSE #MarketAnalysis #OptionsTrading.