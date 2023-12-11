Binance с февраля перестанет проводить операции с рублем на p2p-платформе

Криптобиржа Binance с 31 января 2024 года перестанет поддерживать рубль на собственной p2p-платформе Binance P2P, в связи с чем больше не будет торговать валютными парами с рублем, говорится в сообщении компании.
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