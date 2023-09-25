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Где смотреть Сибирь – Динамо, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 25 сентября

В понедельник, 25 сентября, сыграют Сибирь и Динамо в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги. Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке! Игра пройдет на стадионе «Арена-Сибирь».

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