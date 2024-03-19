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Русская весна

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«Солнцепёк» сжигает боевиков ВСУ, поддерживая штурм Ивановского (ВИДЕО)

«Солнцепёк» сжигает боевиков ВСУ, поддерживая штурм Ивановского (ВИДЕО)

На фронте у Артёмовска тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк» во взаимодействии с 58-й батальоном спецназа 1-го Донецкого армейского корпуса наносит огневое поражение по скоплениям украинских боевиков, укрывшихся в лесном массиве.

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