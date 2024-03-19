«Солнцепёк» сжигает боевиков ВСУ, поддерживая штурм Ивановского (ВИДЕО)

На фронте у Артёмовска тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк» во взаимодействии с 58-й батальоном спецназа 1-го Донецкого армейского корпуса наносит огневое поражение по скоплениям украинских боевиков, укрывшихся в лесном массиве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии