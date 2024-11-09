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Блогер Лонго: смерть его белки Арахиса помогла Трампу стать президентом США

Блогер Лонго: смерть его белки Арахиса помогла Трампу стать президентом США

Блогер Марк Лонго, который приручил дикую белку Арахиса, выразил мнение, что усыпление его питомца властями штата Нью-Йорк помогло республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента Соединённых Штатов.

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