Третьяк пожелал Шестёркину мужества и терпения при восстановлении от травмы

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на информацию, что голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин выбыл до конца сезона из-за травмы, которую он получил в матче с «Вашингтон Кэпиталз».