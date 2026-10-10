Третьяк пожелал Шестёркину мужества и терпения при восстановлении от травмы

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на информацию, что голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин выбыл до конца сезона из-за травмы, которую он получил в матче с «Вашингтон Кэпиталз».
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