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Губернатор Миляев: Угроза атаки БПЛА в Тульской области, сохраняйте спокойствие

Губернатор Миляев: Угроза атаки БПЛА в Тульской области, сохраняйте спокойствие

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев предупредил жителей региона об угрозе атаки беспилотников.

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