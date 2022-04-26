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Всесвітня туристична організація ООН у середу голосує з питання виключення Росії

Мадрид: маніфестація проти російської агресії проти України (архівне фото)   Всесвітня туристична організація ООН у середу голосує з питання про виключення Росії Спеціальне голосування буде проведено через безперервну агресію РФ проти України Світова туристична організація ООН (ЮНВТО) проведе в середу спеціальне голосування з питання усунення Росії від участі в роботі цієї організації через вторгнення в […] Сообщение Всесвітня туристична організація ООН у середу голосує з питання виключення Росії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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