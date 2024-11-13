Тайвань отрицает, что SpaceX призвала поставщиков чипов для Starlink перенести производство из страны из-за геополитических рисков

Министерство экономики Тайваня (MOEA) опровергло сообщения о том, что SpaceX попросила тайваньских поставщиков чипов и другого оборудования перенести производство в другие страны из-за геополитических рисков.
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