Тренер Непомнящий заявил, что у "Зенита" еще есть шансы на чемпионство

Экс-тренер "Томи" Валерий Непомнящий заявил, что ничья в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным "Локомотивом" и петербургским "Зенитом" оставляет шансы команде Сергея Семака на чемпионство.
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