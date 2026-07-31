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Пушкарева о том, что ее бесит в теннисе: «Очень много турниров. Я до сих пор не понимаю, в какой момент нужно впихивать отдых»

Анна Пушкарева рассказала, что ей больше всего не нравится в теннисе – А есть ли вообще что-то такое, что тебя в теннисе бесит? Ты можешь себя не сдерживать – Даже не знаю, что конкретно выделить (смеется).

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