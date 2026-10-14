МИД России предупредил Японию о последствиях за задержание журналиста

Мария Захарова, представитель МИД России, обратилась к Японии, призывая воздержаться от действий, ухудшающих российско-японские отношения, после задержания журналиста газеты «Хоккайдо Симбун», подозреваемого в шпионаже за сбор данных о военной мощи России.
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