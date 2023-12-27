Ефимов: в Росреестр внесли свыше 31 тысячи правообладателей с начала года

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в 2023 году в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли данные о более чем 31 тыс.
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